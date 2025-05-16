Будь ласка, роз’ясніть, як зараховують до страхового стажу матері час догляду за дитиною.

Марина. Рівненська обл.

До страхового стажу для обчислення пенсії, як відомо, зараховують ті періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, нагадують у Держпраці.

У ст.24 Закону України від 9.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності — в порядку, визначеному раніше діючим законодавством.

До 1 січня 2004 року час догляду за дитиною до трьох років зараховують до страхового стажу матері, котра на час народження дитини не перебувала у трудових відносинах, — на підставі свідоцтва про народження дитини.

Із 1 січня 2004 року пунктом 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону №1058 визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, сплачують з 1.01.2005.

Якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період із 1.01.2004 по 31.12.2004, то такий період враховують до її страхового стажу на підставі документа, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки органу соціального захисту населення, який виплачував особі допомогу).

Після 1 січня 2005 року час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховують до страхового стажу матері за даними системи персоніфікованого обліку відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.