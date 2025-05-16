Якщо у вас на пальці руки, стопі або облямівці губ раптом з’явився безболісний яскраво-червоний горбик, що поступово збільшується, не припікайте й не видавлюйте його, а поспішіть до лікаря. Це може бути невелика судинна пухлина — піогенна гранульома, яка не загрожує життю, але може стати причиною серйозного запалення. «Порадниця» з’ясувала, чому вона виникає та як відрізнити її від звичайного прищика.

У ЧОМУ ЗАГРОЗА

— Піогенна гранульома або ботріомікома — це доволі поширене доброякісне судинне ураження шкіри та слизових оболонок, що проявляється утворенням на них поодиноких (у більшості випадків) або множинних округлих темно-червоних папул чи вузликів, — пояснює дерматовенеролог Микита АГАФОНОВ. — Піогенні гранульоми зазвичай розвиваються швидко, протягом кількох тижнів, їхня типова локалізація — це голова, обличчя, шия, верхня частина тулуба, кисті (особливо пальці) та стопи.

У «спокійному» стані піогенна гранульома не болить і є більше косметичним дефектом. Але небезпека в тому, що вона схильна до кровотечі та утворення виразки за найменшого пошкодження, після чого існує постійний ризик занесення в ранку інфекції. До того ж ботріомікома має тенденцію досить швидко розростатися і збільшуватися в розмірах.

ЧОМУ ВИНИКАЄ

За словами лікаря, шкірне утворення може з’явитися в пацієнтів будь-якого віку та статі. Точна причина виникнення піогенних гранульом досі невідома, але припускають, що найчастіше вони утворюються внаслідок навіть незначної травматизації шкіри та слизових оболонок (порізу, опіку, уколу, подряпини), а також стають наслідком гормональних порушень, перенесених вірусних захворювань або вживання деяких сильнодіючих лікарських препаратів (ретиноїдів, антиретровірусної та протипухлинної терапії). Також спровокувати розвиток ботріомікоми здатна наявність в організмі стафілококової інфекції.

У жінок додатковим фактором ризику вважають вагітність, під час якої червоні вузлики часто утворюються на яснах або інших ділянках слизової оболонки порожнини рота, поступово збільшуючись у кількості та розмірах. У цьому випадку ботріомікоми ще називають «пухлиною вагітних».

ЯК РОЗПІЗНАТИ

Типова піогенна гранульома являє собою безболісний округлий вузлик із судинної тканини розміром від кількох міліметрів до кількох сантиметрів, розташований на шкірі або слизових оболонках. Колір судинної пухлини варіюється від яскраво-червоного до червонувато-коричневого або навіть синюшного.

На початковій стадії новоутворення здебільшого має гладку, наче вологу поверхню та м’яку консистенцію, його основа часто розташовується на своєрідній ніжці й оточена обідком відшарованого епітелію. Ботріомікома не блідне під час натискання й легко кровоточить. Згодом на її поверхні часто утворюються ерозії, виразки, нагноєння та кірки.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики піогенної гранульоми досвідченому фахівцеві зазвичай достатньо клінічної картини та дерматоскопії, — впевнений Микита Агафонов. — Але іноді ці утворення нагадують меланому або інші небезпечні шкірні патології, в таких випадках потрібна біопсія з подальшим гістологічним дослідженням.

Самостійно ботріомікома минає вкрай рідко (здебільшого у вагітних після пологів), тому єдиним ефективним способом лікування на сьогодні вважають видалення. Це може бути хірургічне висічення, електрокоагуляція, кріотерапія або лазерна деструкція. Метод обирає лікар у кожному випадку індивідуально, він залежить від розміру та локалізації судинної пухлини, а також загального стану здоров’я пацієнта. Після видалення іноді можливі рецидиви.

Медикаментозну терапію застосовують рідко й зазвичай для усунення запалення та зменшення новоутворення перед видаленням.

КОЛИ ПОТРІБНО ТЕРМІНОВО ВИДАЛЯТИ

Показання до термінового видалення ботріомікоми:

швидкий ріст або великий розмір утворення;

розташування на слизових оболонках, повіках, пальцях рук або стопах;

часті кровотечі та травматизація.

Ірина КАДЧЕНКО.