За допомогою цієї простої техніки м’який, затишний килимок можуть створити навіть ті, хто не має навичок в’язання. Плететься він на обручі або іншому відповідному круглому предметі залежно від бажаного розміру. Можна сплести круглу сидушку на табурет, щоб було не холодно сидіти. У цій техніці килимок виходить більш щільний і товстий, та ще й завдяки особливому плетінню — з масажним ефектом!

Для виготовлення потрібен старий одяг. Найкраще взяти трикотажні вироби, така тканина вирізняється м’якістю, краї не осипаються, тому працювати з нею дуже просто. Намагайтеся підібрати кольорові речі, щоб готовий килимок вийшов яскравим, барвистим і соковитих відтінків. Також підійдуть і старі простирадла — їх легко нарізати на довгі смужки для пряжі. Щоб килимок вийшов щільним, наріжте рівні смуги шириною 3–4 см. Можна менше, але він буде тонший. Для основи знадобляться смужки відповідного до кола розміру, а безпосередньо для плетіння намотуйте довгу пряжу в клубочки (проте можна робити і короткі стрічки залежно від бажаного кольору). Краще мотати невеликі клубочки — з такими легше працювати.

Принцип роботи

Натягніть смужки на обруч, кінці зав’яжіть, розправте «сонечком». Їх кількість залежить від товщини пряжі, наприклад, з 8 смужок вийде 16 «промінчиків», плюс прив’яжіть ще одну стрічку від центру до краю — кількість «промінчиків» має бути непарною. Смужкою для плетіння перев’яжіть туго центр «сонечка». А далі рухайтеся колом, пропускаючи клубок то зверху, то знизу ниток основи. Туго не натягуйте! Так, чергуючи, обплітайте до потрібного розміру. Коли пряжа закінчиться, нову прив’язуйте. Трикотаж такий зручний матеріал, що всі вузли і нерівності легко змусити «перебратися» на виворітний бік. Закінчивши виріб, розв’яжіть нитки основи, знявши килимок з обруча, і зв’яжіть один з одним подвійним вузлом — вийде бахрома. Підрівняйте її ножицями. За бажанням бахрому можна доповнити пишними китичками з ниток.

Плюси такого плетіння: можливість використовувати старий одяг, який ще довго послужить в новій якості; робота нескладна — руки не втомлюються, як, наприклад, при в’язанні гачком; робиться килимок швидко. Залежно від кольору і матеріалу підійде для будь-якого приміщення: і дитячої, і кухні, і ванної, щоб не мерзли ноги, до того ж килимок добре вбирає вологу.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.