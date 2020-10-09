Хрін розмножують вегетативно – частинами корінців материнської рослини. Дорослий кущ підкопують вилами та відбирають для посадки декілька кореневих живців довжиною 15–30 см та товщиною близько 1–1,5 см.

Порада: щоб не сплутати при посадці, де верх, а де низ корінця, верх обрізують під прямим кутом, а нижній зріз роблять навскісним. До моменту посадки їх можна зберігати зв’язаними в пучки у підвалі, в ящиках, пересипаними ледь зволоженим піском чи тирсою.

Перед посадкою хрону ділянку очищують від рослинних залишків і бур’янів та глибоко перекопують, після чого підготовлені кореневища висаджують. Глибина посадкової лунки має бути на 5–7 см більше довжини кореневого живця для посадки.

Місце для посадки обирають сонячне або напівзатінене. Приживається рослина на будь-яких ділянках, але для отримання кореневищ хорошої якості краще обрати родючий ґрунт, суглинковий або супіщаний. На легких землях врожайність буде вищою.

Висаджують кореневища під кутом 30–45 градусів. На кв.м – 3–6 корінців. Землю злегка ущільнюють. Аби з часом хрін не став захоплювати навколишній простір, навколо нього в землю по периметру вкопують шифер або листи старого заліза, які обмежуватимуть ріст коренів.

Хрін має велику життєву силу, тому приживається фактично завжди. Але все ж рекомендується висаджувати його на зростаючому Місяці.