Каву не варто пити на голодний шлунок. Це може спричинити печію і розлад травлення. Коли, не поснідавши, п’єте каву, виділяється шлунковий сік. Але тверда їжа при цьому не надходить. Надмірна кількість шлункового соку пошкоджує стінки шлунка.