Каву не варто пити на голодний шлунок. Це може спричинити печію і розлад травлення. Коли, не поснідавши, п’єте каву, виділяється шлунковий сік. Але тверда їжа при цьому не надходить. Надмірна кількість шлункового соку пошкоджує стінки шлунка.
Каву не варто пити на голодний шлунок. Це може спричинити печію і розлад травлення. Коли, не поснідавши, п’єте каву, виділяється шлунковий сік. Але тверда їжа при цьому не надходить. Надмірна кількість шлункового соку пошкоджує стінки шлунка.
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