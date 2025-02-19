Хоч би скільки говорили нам про необхідність висівати лише свіже насіння, але в якого ж господаря підніметься рука викидати старе? Тому, виявивши в своїх запасах насіння, якому кілька років, спробуйте перед посівом збільшити його шанси на проростання. Я маю для цього два перевірені способи.

Спосіб 1. Це своєрідний контрастний душ. Для цього треба взяти дві ємності і в одну налити воду з температурою близько 60–65 градусів, а в другу — крижану. Насіння слід помістити в марлевий мішечок і по черзі занурювати у гарячу та холодну воду на 4–5 сек. І так 5–6 разів. Після цього насіння підсушую та висіваю. Повірте: «розбудите» навіть дуже старе насіння.

Спосіб 2. Використання стимуляторів росту. Цей спосіб ще простіший за попередній. Стимулятор росту розводжу у воді згідно з інструкцією та замочую в ньому насіння на 2–3 год. Просушую та висаджую у ґрунт. Спробуйте — і добрим словом мене згадаєте!

Надія СКОРИК. Тернопільська обл.