ГОТУЄМО З ПРОСА

У разі захворювання нирок, сечового міхура, виразки шлунка чи дванадцятипалої кишки вживають відвар із проса. Готують його з розрахунку: ст.л. насіння на 200 мл води. Варять до повної готовності. Протягом дня випити 2–3 такі порції. Відварене просо також не зашкодить.

ДЛЯ ТРАВЛЕННЯ

Порада для дорослих, особливо після споживання жирних страв: 7 горошин чорного перцю залити 100 мл окропу. Варити на малому вогні 2 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Пити по ст.л. 4–5 разів на день.

Застереження: протипоказано при виразці шлунка чи дванадцятипалої кишки!

ОБІЙТИСЯ БЕЗ ПЕРЦЮ

Дітям не варто подавати до столу страви, приправлені перцем, особливо надмірно. Він подразнює їхній ніжний шлунок і стравохід.

ІЗ ГРИБАМИ — ВАЖКО

Гриби, як відомо, за калорійністю не поступаються м’ясу (і це — приготовлені у будь-якому вигляді). Але вони важкі для травлення. Тому старшим людям їх можна споживати не більше 150 г на тиждень.

ПЛІД НЕ ДЛЯ ВСІХ

Хворим на цукровий діабет (особливо, коли розвинулася складна форма) бажано їсти зелені напівкислі яблука, але уникати солодких жовтих і червоних. Протипоказані й солодкі груші.

НЕРВУЄТЕ, НЕ СПИТЕ? ЗАВАРІТЬ МЕЛІСУ

Коли збуджена нервова система, негативні емоції, переживання, безсоння: дес.л. сушеного насіння меліси залити 200 мл окропу. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Цю порцію випити протягом дня за 5–7 разів. Не зловживати!

ВІДВАР ІЗ ЛУШПИННЯ

Щоб дитина, віком 5–7 років, позбулася глистів, 3 ст.л. сушеного подрібненого лушпиння насіння гарбуза залити 400 мл окропу. Варити на слабкому вогні 7–8 хв. Настояти під кришкою до теплої температури. Процідити. Це — денна норма споживання. Курс лікування — три тижні.

ВИПАДАЄ ВОЛОССЯ

5–6 ст.л. подрібненого кореня лопуха справжнього залити 5–6 л окропу. Варити 10 хв. Настояти до оптимальної температури під кришкою. Можна не проціджувати. Мити голову тричі на тиждень. Мийні засоби краще не використовувати.

Тарас ЛЕХМАН.

м. Шептицький Львівської обл.