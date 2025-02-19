Від початку 2025 року кожен громадянин України може безоплатно отримати психологічну підтримку за базовим пакетом Програми медичних гарантій «Первинна медична допомога», нагадують у МОЗ. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра (якщо йдеться про дитину).

Якщо потреби в негайній підтримці немає або ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, — можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Там працюють спеціалісти, котрі заспокоять, підкажуть, як урегулювати емоції, та нададуть рекомендації.

Служби підтримки для цивільних

Лінія Національної психологічної асоціації — 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня).

Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції — 0 800 211 444 (з 10:00 до 20:00 щодня).

Лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» — 0 800 210 160.

Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine — 7333.

Лінія ГО «Ла Страда-Україна» — 0 800 500 335 (зі стаціонарного) та 116 123 (з мобільного).

Консультації надають анонімно, конфіденційно й безоплатно.