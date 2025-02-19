Від початку 2025 року кожен громадянин України може безоплатно отримати психологічну підтримку за базовим пакетом Програми медичних гарантій «Первинна медична допомога», нагадують у МОЗ. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра (якщо йдеться про дитину).
Якщо потреби в негайній підтримці немає або ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, — можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Там працюють спеціалісти, котрі заспокоять, підкажуть, як урегулювати емоції, та нададуть рекомендації.
Служби підтримки для цивільних
- Лінія Національної психологічної асоціації — 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня).
- Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції — 0 800 211 444 (з 10:00 до 20:00 щодня).
- Лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» — 0 800 210 160.
- Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine — 7333.
- Лінія ГО «Ла Страда-Україна» — 0 800 500 335 (зі стаціонарного) та 116 123 (з мобільного).
Консультації надають анонімно, конфіденційно й безоплатно.
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