Білий хліб із полуничним джемом, обсмажений у яєчно-молочній суміші — чудовий початок дня.
- 8 шматочків білого хліба
- 2 невеликі яйця
- чверть склянки молока
- 1 чайна ложка цукру
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- полуничний джем
- цукрова пудра
- олія
- вершкове масло
Яйця збити з молоком, цукром, ваніллю та сіллю. Змастити полуничним джемом 4 скибочки хліба, накрити скибочками, що залишилися. Підготовлені тости вмочити з усіх боків у яєчно-молочну суміш. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла до апетитної золотавої скоринки.
При подачі посипати тости французькі цукровою пудрою чи полити ванільним соусом.
Поради
* Приготувати тост можна з будь-якого хліба — свіжого чи вчорашнього. Що свіжіший хліб, то швидше вбирає рідину. Такий шматочок достатньо буквально на кілька секунд занурити в яєчну суміш, а той, що «старший», доведеться потримати довше.
* Щоб тост був більш вершковим, можна використовувати не молоко, а жирні вершки. А ще можна замінити частину молока на еспресо, тоді з’явиться яскрава нота кави.
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