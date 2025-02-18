Білий хліб із полуничним джемом, обсмажений у яєчно-молочній суміші — чудовий початок дня.

8 шматочків білого хліба

2 невеликі яйця

чверть склянки молока

1 чайна ложка цукру

дрібка солі

дрібка ваніліну

полуничний джем

цукрова пудра

олія

вершкове масло

Яйця збити з молоком, цукром, ваніллю та сіллю. Змастити полуничним джемом 4 скибочки хліба, накрити скибочками, що залишилися. Підготовлені тости вмочити з усіх боків у яєчно-молочну суміш. Обсмажити на суміші олії та вершкового масла до апетитної золотавої скоринки.

При подачі посипати тости французькі цукровою пудрою чи полити ванільним соусом.

Поради

* Приготувати тост можна з будь-якого хліба — свіжого чи вчорашнього. Що свіжіший хліб, то швидше вбирає рідину. Такий шматочок достатньо буквально на кілька секунд занурити в яєчну суміш, а той, що «старший», доведеться потримати довше.

* Щоб тост був більш вершковим, можна використовувати не молоко, а жирні вершки. А ще можна замінити частину молока на еспресо, тоді з’явиться яскрава нота кави.