Золотава скоринка, ніжна серединка, а розламавши такий пиріжок, можна побачити розплавлений сир! Подавайте зі сметаною або салатом. Дуже смачно, рекомендуємо! З даної кількості інгредієнтів виходить 10 невеликих пиріжків.

* 1 кг картоплі

* 1 яйце

* 3–4 столові ложки борошна (в тісто)

* борошно (для присипки)

* 200 г твердого сиру

* чайна ложка (з гіркою) солі

* олія (для смаження)

Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності. Потім воду повністю злити, повернути каструлю на вогонь, злегка підсушити її (3–5 хв. на слабкому вогні). Таким чином вся волога випарується, буде потрібно менше борошна, а значить пиріжки вийдуть не клейкими, а пухкими. Картоплю розім’яти товкачем до повної однорідності. Перекласти пюре в глибоку миску і повністю охолодити. Додати до пюре яйце і ретельно перемішати. Всипати в картопляне тісто борошно і перемішати до однорідної маси. Сир нарізати довгими брусочками або натерти на тертушці (замість твердого сиру можна використовувати Адигейський або бринзу — буде теж смачно). Для кожного пиріжка набирати по столовій ложці тіста, злегка присипати борошном (тісто виходить липким), в центр викласти начинку з сиру, трохи вдавлюючи її. Сформувати пиріжки, трохи покатавши по дошці, щоб вийшли рівними. У сковороду налити олію — її має бути побільше, щоб пиріжки швидко і рівномірно обсмажилися зі всіх боків. Викласти в добре розігріту олію. Обсмажити на середньому вогні з обох боків до золотавої скоринки (приблизно по 4–5 хв.). Готові пиріжки викласти на застелену серветками таріль, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте як гарячими, так і холодними — це справа смаку. А смачно буде і в тому, і в іншому випадку. Куштуйте і насолоджуйтеся!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.