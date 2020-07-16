Пенсійний фонд України запровадив нову е-послугу — автоматичне призначення пенсії.

Відтепер пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. Додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не потрібно.

А для користувачів, які ще не є пенсіонерами, сервіс дозволяє надати усю необхідну інформацію для призначення пенсії завчасно.

Як це працює?

Користувачу, який не є пенсіонером, потрібно авторизуватися на порталі Фонду за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП) (прим. ред. — тотожне поняттю електронний цифровий підпис), після чого заповнити анкету. Додати скановані копії документів. Підписати заяву КЕП та надіслати її до органу ПФУ.

Документи, що підтверджують трудову діяльність (трудову книжку, документи про навчання, військову службу тощо), можна подати завчасно. Трудову книжку може подати як роботодавець, так і сам користувач.

Після опрацювання заяви на автоматичне отримання пенсії користувач отримає повідомлення про її призначення, дату та розмір виплат.

Незабаром послуга буде доступна також користувачам, які не мають КЕП. Вони зможуть авторизуватись через BankID або Інтегровану систему електронної ідентифікації (id.gov.ua).

Джерело: https://thedigital.gov.ua/