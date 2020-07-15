Гумові рукавички після роботи залишать руки бездоганно чистими, однак гума потребує особливого догляду. Правило перше: такі рукавички, як і одяг, мають розмір, він повинен обов’язкового відповідати розміру ваших рук. Правило друге: краще трохи переплатити і купити щільні якісні рукавички, ніж тонкі найдешевші. Такі швидко рвуться, і вже тим більше не прослужать кілька разів. Після роботи вироби з гуми ретельно миють, повністю висушують і зберігають при температурі не вище 20 градусів. У жодному разі на них не повинні потрапляти прямі сонячні промені. Зберігати краще в розгорнутому вигляді, бо якщо щільно скласти, гумова поверхня може склеїтись, і розгорнути їх потім, не розірвавши, буде складно.