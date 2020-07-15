Цвіте в моєму квітнику монарда. Її ще називають червоною рутою. Між іншим, так називають й рододендрон карпатський. То яка з них червона рута, а яка – ні? Та квітка, пісня про яку дорога серцю чи не кожного українця, і саме зараз вона квітує у садибі Назарія Яремчука. Але ж тієї карпатської рути — рододендронів — навіть торкатися не бажано, бо вони отруйні.

А от монарда, навпаки, — дуже цінна. Чудова пряно-смакова багаторічна рослина. Листя можна додавати до солінь, а можна до чаю. Містить вона багато корисних речовин, мінералів, вітамінів, кислот. Такий склад дозволяє використовувати рослину для поліпшення травлення, а також для профілактики простудних захворювань. Найціннішим у ній вважається ефірне масло, корисні властивості якого успішно застосовують як в медицині, так і парфумерії. А ще вона успішно бореться з цвіллю. Добре тримати пучечки сухої монарди у приміщенні з підвищеною вологістю. Спробуйте, й монарда стане для вас справжнім відкриттям!

Віра ШПИЛЬОВА. Хмельницька область.