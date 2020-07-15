Звичайно, букет свіжих садових або польових квітів — справжня насолода для очей і окраса будь-якої оселі, але у поєднанні з незвичайною вазою він стане просто неперевершеним. Давайте оздобимо звичайну скляну банку паперовими смужками, сплетеними в косичку. Це дуже просто, красиво і зовсім недорого!

Вам знадобиться:

* Смужки туалетного паперу

* клей ПВА

* біла фарба (акрил, гуаш)

* пензлик

* серветка з рисунком (за бажанням)

* скляна банка

З паперу наріжте 3 смужки довжиною 1–1,5 м, але не довше, бо буде незручно плести. Скріпіть кінець прищіпкою і, злегка стискаючи папір, сплетіть косичку. Готову косичку несильно потягніть, щоб вона стала рівненькою. Коли паперова смуга закінчиться, приклеюйте нову, і продовжуйте плетіння. Зробіть косичку такої довжини, щоб її вистачило на обклеювання банки (якщо косичка виявиться короткою, її можна подовжити і доплести просто на банці). Готову косичку згорніть спіраллю, змащуючи з бічних сторін клеєм. Притисніть прищіпкою, щоб закріпити. Сформуйте коло за розміром денця вашої банки. Дайте трохи висохнути і добре склеїтися. На банку надіньте поліетиленовий пакет — це потрібно для того, щоб паперові смужки не приклеїлися до скла. Поставте її на паперове коло і далі плетіть просто на банці, починаючи з нижнього краю. Ряди укладайте щільно один до одного. Вгорі, де горлечко трохи звужується, обплітайте вільніше, щоб потім можна було витягти банку. Оплетіть до верху. Дайте повністю висохнути. Щоб прискорити процес, роботу можна виставити на сонце або скористатися теплим повітрям фена. Коли висохне, акуратно дістаньте банку — вийде своєрідний плетений чохол. Клей розведіть навпіл з водою і змастіть всю вазу — так вона набуде жорсткості. Також клейовий розчин виконує функцію грунтовки — фарба ляже рівніше і не буде вбиратися в папір. Дайте повністю висохнути. Прискорити цей процес можна за допомогою теплого повітря фена. Двічі пофарбуйте поверхню акриловою фарбою або гуашшю (даючи висохнути кожному шару). Якщо хочете стилізувати плетіння «під соломку», замість фарби можна покрити вазу морилкою або взяти будь-яку кольорову фарбу на водній основі. Додатково вазу можна прикрасити серветкою з рисунком. Для цього відокремте верхній кольоровий шар і приклейте мотив розведеним навпіл з водою клеєм ПВА. Щойно висохне, покрийте повністю всю поверхню розведеним навпіл з водою клеєм, щоб закріпити рисунок і фарбу. Дайте повністю висохнути. Щоб використовувати її як вазу, наберіть воду в банку і вставте в плетений чохол. Хоча цю милу дрібничку можна застосовувати не тільки для живих рослин, а й в якості самостійного оздоблення кімнати. У ній можна зберігати потрібні дрібнички, використовуючи як кошик, — в будь-якому разі аксесуар додасть затишної родзинки дому.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.