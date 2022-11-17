Ходжу до греко-католицької церкви. Як священники радять приймати такі виклики війни – вимкнення світла, повітряні тривоги, чим краще зайняти себе в цей час віруючій людині?

Галина. Тернопільщина.

Очевидно, кожен священник може мати свою думку щодо цього. Для прикладу, нещодавно на «Радіо Марія» трапилася програма під назвою «Чим зайнятися, коли немає світла», ведучий якої, отець Максим Приступа, запросив до розмови вікарія житомирської парафії Божого Милосердя отця Вальдемара Павелця, торкнувшись зокрема й усіх згаданих питань. Ось деякі з міркувань учасників розмови та слухачів-додзвонювачів у тезовому викладі, які можуть стати підказкою та порадою і для вас.

Чекаєте на відбій тривоги десь в укритті, а, можливо, й під поштою чи крамницею? Помоліться подумки в цей час. І не обмінюйтеся негативом із тими, хто нервує поруч. Краще скажіть собі подумки: «Господи, благослови цю людину!» – вам і самим стане легше.

У часи відключень можна навіть при свічці читати і тлумачити для дітей Святе Письмо або молитися з родиною розарію. А в церкві – так само відслужити Службу Божу (й узяти в ній участь). Матимемо унікальні відчуття Ранньої Церкви Христової, яка тоді збиралася після заходу сонця.

Вимкнули світло? Відкладіть гаджет, приділіть час дітям. Існує безліч ігор, у які можна грати в темряві! У далекі вже часи віялових вимкнень у 1990-х дітлахи охоче гралися у «хатках», споруджених із ковдр, подушок, стільців. Спробуйте згадати такі прості розваги власного дитинства і зацікавити ними малечу, аби відволікти її й заспокоїти.

Якщо без світла нема чим зайняти себе вдома, скористайтеся цим часом для прогулянки, яку не раз відкладали. Як варіант – підіть до церкви по сусідству. Або нарешті зробіть телефонний дзвінок, на який досі не мали часу.

Мешкаєте в багатоповерхівці? Можливо, серед сусідів є старенькі, немічні, прикуті до ліжка, для яких вимкнення електрики – додаткове випробування? У декого в цей час вимикають і воду. Допоможіть їм впоратися з цими викликами.

Під час відключень у будинку зупиняється ліфт, тож є ризик застрягнути в ньому надовго. Є такий добрий досвід: про всяк випадок поставити там коробку з найнеобхіднішим – водою, серветками, а, може, й ліками. Цей досвід вартий поширення!

Певно, найкращий подарунок у ці дні – ліхтарик або радіо на батарейках. Але зважайте, які саме батарейки потрібні, аби обдарована людина потім не збанкрутіла! Можете й одразу подбати про акумулятори.

Не нарікаймо, бо скарги нічого не змінюють на краще, лише додають негативу, а нам конче треба перемогти в цій війні.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.