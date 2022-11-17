Таке може трапитися будь із ким і будь де. Тому вміння надати домедичну допомогу потерпілому у випадку удавлення сторонніми предметами чи їжею може врятувати йому життя. А от міфи, пов’язані з цим, навпаки – нашкодять.

Що варто, а чого не можна робити в такій ситуації, а також під час судом, розповіли в МОЗ.

Міф

Якщо людина похлинулася їжею, треба щосили стукати її по спині.

Факт

У випадку часткового вдавлення, коли людина ще кашляє, може говорити або має свистяче дихання, треба провокувати кашель. Він є сильним захисним рефлексом, що допоможе звільнитися від зайвого.

Якщо ж стукатимете між лопатками потерпілого, який знаходиться у вертикальному положенні, то стороннє тіло опуститься ще нижче. А дихальні шляхи там вужчі, тож це навпаки сприятиме повному вдавленню людини.

Міф

Якщо дитина вдавилася, достатньо опустити її головою вниз, ногами догори та трусити, поки вийде сторонній предмет.

Факт

Це небезпечно. Такі дії можуть призвести до серйозних травм у шийному відділі хребта та навіть інвалідності.

У разі повного вдавлення необхідно нахилити дитину вперед і робити ковзні удари між лопатками. Якщо це не допомогло, робити натиски кулаком у ділянці вище пупка – абдомінальні поштовхи. Ця навичка повинна бути відпрацьована до автоматизму на тренінгах.

Міф

Під час судом треба тримати язик хворого пальцями чи металевим предметом, інакше ризикує вдавитися власним язиком.

Факт

Не треба розводити щелепи людині, в якої судоми, та тримати їй язик жодними предметами чи пальцями

– це може лише нашкодити. Головне – запобігти її травмуванню. Тобто підкласти, наприклад, під голову щось м’яке, відсунути небезпечні предмети. Важливо підтримувати людину в безпечному положенні, поки судоми минуть.

Якщо після судом при свідомості та лежатиме горілиць, то дійсно є небезпека западання язика й порушення прохідності дихальних шляхів. Саме тоді необхідно перевернути людину в так зване стабільне бокове положення для забезпечення прохідності дихальних шляхів і попередження аспірації блювотними масами.