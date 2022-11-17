Плодові дерева найчастіше обрізують навесні до розпускання бруньок. Але можна й восени, до морозів. Як правильно обрізувати? Розділіть цю роботу на 3 етапи.

УКОРОТІТЬ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІДНИК

Оптимальна висота дерева – 2–2,5 м. Верхівку потрібно спиляти трохи вище верхньої скелетної гілки (приблизно на 5–7 см; зріз має бути трохи навскісним). Так при обрізуванні не залишиться пеньок, інакше він почне гнити, через що може утворитися дупло. До нього потраплятиме дощова вода, і тоді дерево досить швидко загине.

ВИДАЛІТЬ ХВОРІ ГІЛКИ І ТІ, ЩО РОСТУТЬ В СЕРЕДИНУ крони

Вони загущують дерево, крона всередині погано освітлюється і провітрюється, там застоюється волога, тому воно стає вразливим до грибкової інфекції. У загущеній кроні також активно розмножуються шкідники. Обрізане за правилами дерево повинне мати форму чаші (одне з найпопулярніших формувань): усередині вільно, всі гілки розташовані зовні.

ОБРІЖТЕ БІЧНІ СКЕЛЕТНІ

Їхня довжина має бути приблизно 2,5 м. Зріз робіть над зовнішньою гілкою, яка «дивиться» назовні. Усі рани після обрізування відразу ж замажте спеціальною садовою пастою або зафарбуйте олійною фарбою на основі оліфи.

БЕЗ ВОВЧКІВ

Омолодження старого дерева – кардинальний захід, тому навесні можуть виникнути проблеми. І одна з найпоширеніших – утворення дзиґів. Це молоді вертикальні пагони, що жирують, які ростуть часто всередині гілок або прямо на стовбурі (так дерево намагається відновити колишній обсяг крони). Їх треба вирізати (протягом усього літа), а краще вищипувати, щойно з’явилися і ще не здерев’яніли (так рослина менше травмується).

Радикально обрізувати дерева слід раз на 5–7 років, залежно від їхнього стану. Якщо дуже великі та загущені, розтягніть обрізування на 2–3 роки – так рослини отримуватимуть менше стресу.