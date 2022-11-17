А ви знаєте, як посмажити рибу за допомогою води? Шкірочка вийде хрусткою завдяки особливій паніровці, а олія не «стрілятиме». Переконайтесь самі!

Тушки випатрати (підійде будь-яка риба), нарізати шматками. За бажання додати приправу для риби за смаком, посолити. Залишити постояти хвилин 10. Для панірування взяти по склянці пшеничного та кукурудзяного борошна (1:1), висипати в пакет. Викласти рибу в панірувальну суміш.

У сковороді розігріти олію. В глибоку миску налити холодну воду. З риби струсити зайве борошно. Занурити шматочки у воду й одразу — у гарячу олію. Завдяки цьому волога з риби не виходитиме, адже утворюється ніби плівочка, й шматочки вийдуть соковитими. Смажити, як зазвичай, з обох боків до рум’яної скоринки.

Порада: якщо не все борошно використали, зав’яжіть пакет і відправте в морозилку до наступного смаження. Таким методом можна смажити все: куряче філе, котлети, кабачки, гриби тощо. Хрумтить чудово та й горілого борошна немає.