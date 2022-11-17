Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі. Одна з програм Фонду Шептицького полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно.