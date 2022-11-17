Боятися повітряних тривог, ракетних атак — природно. Проте важливо навчитися за можливості опановувати цей страх, щоби він не пронизував усе ваше життя, не переростав у паніку та не провокував вас на деструктивні дії або ж небезпечну бездіяльність. Зробити це можуть допомогти рекомендації Тетяни СІРЕНКО, заступниці директора з психологічного напряму Центру психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України.

Робіть вправи для нормалізації дихання. Покладіть руки на живіт і під час вдиху уявляйте, що надуваєте кульку, яка розташована в середині живота. Під час видиху здувайте кульку. Це дасть змогу заспокоїти вегетативну нервову систему. Ще більшого ефекту можна досягти, якщо довжина видоху буде вдвічі більшою за вдих. Наприклад вдих 1–2–3, видих 1–2–3–4–5–6. Цю вправу варто робити кілька разів на день.

М ожна використовувати вправу «Метелик»: схрестіть долоні зачепившись великими пальцями — це нагадує метелик. Прикладить долоні до грудей та по черзі ритмічно простукуйте по ключиці.Через внутрішні вібрації ви будете чути звуки як гучне серцебиття — це заспокоїть вас. Продовжуйте цю вправу, поки не відчуєте, що дихання вирівнялося.

З осередьте увагу на ваших стопах. Відчуйте, як вони міцно стоять на поверхні, землі чи підлозі. Якщо дозволяють обставини, бажано зняти взуття. Відчуйте силу тяжіння, уявіть, як ваші стопи в прямому сенсі вростають у поверхню. Уявіть, що вони — це міцне коріння, яке розростається в грунті настільки глибоко, наскільки це дозволяє вам ваша уява. Сконцентруйтеся на відчуттях, диханні, думках. Також, можна уявити, що ваші стопи — це міцний фундамент добротного будинку, вежі чи фортеці.

Я кщо надмірний страх та неприємні відчуття застали вас у людному місці, спробуйте перевести погляд на людей, що вас оточують, сконцентруйтеся на деталях та особливостях їхньої зовнішності та вигляду. Це чоловіки чи жінки? Яка в них зачіска? Якого переважно віку? Які аксесуари вони мають: парасольки, окуляри, сумки. Можна зосередити увагу на комусь одному та спробувати визначити вік, професію, хобі…

В иберіть для себе будь-який привабливий об’єкт, що буде заземлюювальним для вас у разі потреби. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи монетка, маленька фігурка чи кісточка — усе, що може викликати у вас приємні спогади та відчуття. Добре, щоби ця річ була завжди доступна та під рукою. Коли ви відчуєте надмірний страх, візьміть у руки обраний вами об’єкт, та сконцентрируйтеся на відчуттях, які він викликає. Спробуйте описати форму, колір тощо.

Під час стресу та тривоги в організмі виробляються гормони кортизол, адреналін та норадреналін. Організму треба допомогти вивести їхню надмірну кількісь: для цього треба пити більше води. Якщо ви маєте багато задач на день та щільний графік — спробуйте здійснити контроль кількості справ на день, не забувайте про фізичне навантаження.