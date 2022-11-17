Українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги: при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу тощо.
З червня отримати витяг можна на порталі Дія всього за 1 хвилину. А відтепер і в застосунку.
Як отримати витяг у смартфоні?
1. Оновіть застосунок та в розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги».
2. Оберіть послугу «Витяг про місце проживання».
3. Натисніть «Замовити витяг».
4. Ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин.
5. Якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.
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