Українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги: при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу тощо.

З червня отримати витяг можна на порталі Дія всього за 1 хвилину. А відтепер і в застосунку.

Як отримати витяг у смартфоні?