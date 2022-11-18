Хочу подати заяву на перерахунок пенсії. Як це правильно зробити в електронній формі? Кілька разів намагалася — нічого не виходить.

Ніна БОГДАНЮК. Сумська обл.

Так, заяву про перерахунок пенсії можете подати до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua, радять у ПФУ.

Вам необхідно зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» слід зайти до вкладки — «Заява на перерахунок пенсії». Потрібно заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів. На завершення слід підписати заяву КЕП та надіслати до ПФУ.

За детальною консультацією можете звернутися на гарячу лінію контакт-центру Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, 0(44) 281-08-70, 0(44) 281-08-71.