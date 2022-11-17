Презентований на початку листопада Мінекономіки, Державною службою зайнятості України та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти Національний кадровий резерв https://ukrnkr.in.ua/ за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Він безкоштовно доступний 24/7 усім українцям, незважаючи на місце перебування під час та після завершення воєнних дій.

Національний кадровий резерв (НКР) включає:

– визначення власних здібностей до професій, рівня володіння найзатребуванішими навичками на ринку праці та схильності до підприємництва;

– обрання роботи за допомогою Єдиного порталу вакансій;

– проходження комплексного навчання підприємництву.

Інтерактивне резюме дозволить людині мати перевагу в роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить саме ту інформацію, яка потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог актуальної вакансії.

Якщо штучний інтелект виявив, що людина має схильність до ведення власної справи, то в рамках НКР працює комплексне навчання підприємництву, яке містить необхідні знання для успішного розвитку бізнесу.