Страх у дитини – один із найпоширеніших запитів під час війни з боку батьків. І це – абсолютно нормальна реакція на нові умови, в яких зараз опинилися українці. Однак, коли дорослі здатні усвідомити свій страх і зрозуміти його причини, то для дітей це надскладне завдання. Один із способів його подолати, на думку Вікторії НАЗАРЕВИЧ, професорки та педагогині кафедри психології Київського міжнародного університету, — арттерапія.

Перше, що ми маємо пояснити дитині, що боятися — це нормально. Адже саме страх часто здатен врятувати життя. Всі бояться, і тут нема чого соромитись.

Далі нам важливо зробити страх предметним та зрозумілим дитині. Запропонуйте намалювати його. Якщо це образ, дайте йому ім’я. Так дитина ніби сама знайомиться з власним страхом.

Наступний крок – висміяти страх, зробити його «безпечним» в очах дитини. Розфарбуйте акулу рожевим або як страшний ворожий літак збивають українські бойові гуси.

Разом з дитиною ви також можете намалювати зброю проти страху чи відважного супергероя.

Це можуть бути навіть сучасні українські персонажі: як-от пес Патрон або сміливий Трактор, що краде ворожу техніку.

Однак у разі критичної ситуації, пам’ятайте – краще звернутися до спеціаліста, аби дитячий страх не став серйозною фобією у майбутньому.

Вікторія НАЗАРЕВИЧ, професорка та педагогиня кафедри психології Київського міжнародного університету.