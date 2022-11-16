Починаючи з 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги: тобто громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% сукупного місячного доходу домогосподарства, з 1 грудня для призначення субсидії мають звертатися до органів Пенсійного фонду України.

При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру Фонду їй зручно звернутися. Це не залежить від місця її офіційної реєстрації.