Починаючи з 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд України буде не лише виплачувати, а й призначати житлові субсидії та пільги: тобто громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% сукупного місячного доходу домогосподарства, з 1 грудня для призначення субсидії мають звертатися до органів Пенсійного фонду України.
При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру Фонду їй зручно звернутися. Це не залежить від місця її офіційної реєстрації.
Для призначення субсидії можна звертатися у один із способів:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Фонду або через портал Дія;
- надіслати документи до органів Пенсійного фонду України поштою;
- звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади або до ЦНАПу;
- надіслати документи через сайт Міністерства соціальної політики України.
Отримувачам, яким субсидія вже була призначена – повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно: визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду.
Джерело: Пенсійний фонд України.
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