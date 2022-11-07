Молюся за поранених українців. І виникло запитання: чи тільки душа в нас – від Бога, а чи й тіло теж? Хотілося б знати відповідь.

Надія. Харківська обл.

Всевишній сотворив нас цілісними. Тому буде помилкою вважати, що лише душа в людині – від Нього. Адже хвороби душі можуть позначитися й на людському тілі. Так само хвороби тіла здатні скалічити душу, якщо людина піддасться спокусі та відступить від Бога в мить слабкості. Тому і зцілення тіла має бути невід’ємним від зцілення душі. Саме так чинив святий великомученик цілитель Пантелеймон, зцілюючи людей Божим словом та іменем Христовим. Його мистецтво цілителя було невід’ємним від молитви, а врятовані ним наверталися у християнство. Тож Пантелеймон рятував не лише тіла, а й душі немічних, спасаючи кожну людину як цілісне творіння Боже.

Тож і зараз, молячись до святого Пантелеймона за наших хворих і поранених, просімо не лише про зцілення їхніх тіл, але й про зцілення душ, кажуть у Православній Церкві України.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.