Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, дах і зовнішні стіни. Відповідно, їх варто утеплювати. Найкращий спосіб зберегти тепло та заощадити до 40 відсотків витрат на опалення (газ, електрику, інше паливо) — це комплексно утеплити оселю, нагадує споживачам Держенергоефективності.

Якщо ж вам це недоступно, то принаймні дослухайтеся до таких порад.