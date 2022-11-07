Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, дах і зовнішні стіни. Відповідно, їх варто утеплювати. Найкращий спосіб зберегти тепло та заощадити до 40 відсотків витрат на опалення (газ, електрику, інше паливо) — це комплексно утеплити оселю, нагадує споживачам Держенергоефективності.
Якщо ж вам це недоступно, то принаймні дослухайтеся до таких порад.
- Перевірте стан вікон у кожній кімнаті. Через старі, неенергозберігаючі вікна втрачається до 10 відсотків теплової енергії.
- Установіть сучасні енергозберігаючі склопакети — в оселі стане тепліше. Маєте лічильник тепла чи живете у приватному будинку — ще й заощадите.
- Перевірте систему опалення, радіатори, проконсультуйтеся з фахівцем.
- Опалювальні прилади та радіатори будуть ефективнішими, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом або декоративними панелями.
- Установіть лічильник теплової енергії (за технічної можливості).
- Установіть термостатичні регулятори на радіаторах опалення (за технічної можливості) і контролюйте температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.
- Подбайте про герметизацію щілин у вікнах та дверях. На щілини може припадати приблизно 15—25 відсотків втрат тепла в будинку протягом усієї зими.
- Переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах. Якщо виявите — усуньте їх спеціальним скотчем, поролоновим чи прогумованим ущільнювачем.
- Перевірте, чи немає щілин у місцях кріплення підвіконня, а якщо є, то заповніть їх монтажною піною або силіконовим герметиком.
- Протяг може бути великим джерелом тепловтрат. Тож слідкуйте за закриттям вікон і дверей у кожній кімнаті.
- Товстий килим знижує тепловитрати через підлогу.
- Зберігайте затишок за допомогою щільних завіс на вікнах. Розтуліть їх, щоб сонячне тепло нагрівало вашу оселю природним шляхом, і залишайте щільно затуленими в похмурі, вітряні дні та вночі.
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