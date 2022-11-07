Якщо строк дії вашого паспорта громадянина України закінчився у період воєнного стану, не хвилюйтеся – днями Уряд ухвалив постанову, згідно з якою такі документи зберігають свою дійсність. Вони посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Це стосується паспортів громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспортів зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану).

Власники таких документів зобов’язані будуть обміняти їх протягом 30 днів із моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.