Міністерство цифрової трансформації вже працює над експериментальною послугою — Документом про освіту в Дії. Завдяки їй кожен українець зможе отримати доступ до своїх дипломів та атестатів про освіту, дані яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Документи про освіту необхідні при вступі до закладів вищої освіти, здобуття професійної освіти, працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості. Однак через війну багато українців забули захопити з собою або втратили ці документи після ворожих обстрілів. Саме тому документи про освіту важливо цифровізувати. Так вони завжди будуть у смартфоні.
У застосунку можна буде додати документи про:
- базову середню освіту;
- повну загальну середню освіту;
- професійну (професійно-технічну) освіту;
- фахову передвищу освіту;
- вищу освіту (науковий ступінь).
Коли послуга з’явиться в Дії, Міністерство цифрової трансформації повідомить про це у своїх соцмережах.
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