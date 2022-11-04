Міністерство цифрової трансформації вже працює над експериментальною послугою — Документом про освіту в Дії. Завдяки їй кожен українець зможе отримати доступ до своїх дипломів та атестатів про освіту, дані яких містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Документи про освіту необхідні при вступі до закладів вищої освіти, здобуття професійної освіти, працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості. Однак через війну багато українців забули захопити з собою або втратили ці документи після ворожих обстрілів. Саме тому документи про освіту важливо цифровізувати. Так вони завжди будуть у смартфоні.

У застосунку можна буде додати документи про: базову середню освіту;

повну загальну середню освіту;

професійну (професійно-технічну) освіту;

фахову передвищу освіту;

вищу освіту (науковий ступінь).