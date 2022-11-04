Швидкий рецепт смачного насипного пирога із соковитою гарбузовою начинкою.
Тісто:
- 60 г цукру
- 2 жовтки
- 100 г вершкового масла
- приблизно 180 г борошна
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 0,5 чайної ложки розпушувача
- дрібка солі
Начинка:
- 300 г м’якоті гарбуза
- 20 г цукру
- цедра 1 лимона
- чверть чайної ложки кориці
- 1 столова ложка манки або крохмалю
Для тіста в миску насипати борошно. Всипати цукор, ваніль, розпушувач і сіль, перемішати. Додати кубики холодного масла. Перемішати руками на крихту. Ввести жовтки, перемішати. Має вийти «волога» крихта. У форму (18 см), застелену пергаментом, рівномірно насипати 2/3 борошняної суміші. Склянкою утрамбувати середину, залишивши бортики в 1 см. Форму з основою та тісто, що залишилося, поставити в холодильник.
Для начинки гарбуз дрібно натерти. Перекласти в миску. Додати манку чи крохмаль. Всипати цукор, корицю, додати цедру лимона, перемішати. Викласти начинку в форму на тісто. Засипати крихтою, що залишилася.
Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40—45 хв. Розрізати на порційні шматочки після повного охолодження.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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