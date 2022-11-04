Швидкий рецепт смачного насипного пирога із соковитою гарбузовою начинкою.

Тісто:

60 г цукру

2 жовтки

100 г вершкового масла

приблизно 180 г борошна

1 чайна ложка ванільного цукру

0,5 чайної ложки розпушувача

дрібка солі

Начинка:

300 г м’якоті гарбуза

20 г цукру

цедра 1 лимона

чверть чайної ложки кориці

1 столова ложка манки або крохмалю

Для тіста в миску насипати борошно. Всипати цукор, ваніль, розпушувач і сіль, перемішати. Додати кубики холодного масла. Перемішати руками на крихту. Ввести жовтки, перемішати. Має вийти «волога» крихта. У форму (18 см), застелену пергаментом, рівномірно насипати 2/3 борошняної суміші. Склянкою утрамбувати середину, залишивши бортики в 1 см. Форму з основою та тісто, що залишилося, поставити в холодильник.

Для начинки гарбуз дрібно натерти. Перекласти в миску. Додати манку чи крохмаль. Всипати цукор, корицю, додати цедру лимона, перемішати. Викласти начинку в форму на тісто. Засипати крихтою, що залишилася.

Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40—45 хв. Розрізати на порційні шматочки після повного охолодження.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.