Із опалого листя виходить хороший компост. Адже воно містить кальцій, азот, калій, безліч мікроелементів, клітковину. Такий компост ще й поліпшує структуру ґрунту, сприяє розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів.

ЯК ПРИГОТУВАТИ

Опале листя згрібають. Якщо воно сухе, зволожують і укладають у компостер (це може бути проста конструкція з дощок без кришки), перешаровуючи землею. Листяний «пиріг» ретельно утрамбовують. Важливо не закладати в нього уражене хворобами листя. З обережністю також ставляться до внесення листя волоського горіха та дуба.

Також можна приготувати компост у ямі. Зазвичай достатньо глибини 1,5 м. Зверху листя при сипають шаром ґрунту. А щоб компост не втрачав вологу, ще й накривають плівкою. Стежать за тим, щоб маса була весь час вологою.

Важливо також, щоб на компост не потрапляли прямі промені сонця. Якщо на ділянці вже є компостна купа, немає потреби створювати окрему спеціально з листя. Можете додати його до загальної маси.

ЩОБ ПРИШВИДШИТИ ДОЗРІВАННЯ

В осіннього листя досить щільна структура. Тому воно повільно розкладається і готовим може бути лише через 1,5–3 роки. А щоб процес компостування відбувався швидше, готують розчин будь-якого азотного добрива (сечовина тощо) та змочують ним листя. Знадобиться 20–30 г добрива на 10 л води. Або ж використовують біопрепарати, до складу яких входять мікроорганізми. Також компост буде готовий швидше, якщо перед закладанням подрібнити листя. Крім того, 2–3 рази за сезон масу перемішують. Прискорять процес дозрівання також дощові хробаки.

ВИЗНАЧАЄМО ГОТОВНІСТЬ

Зрілість листового компосту визначають за запахом – він нагадує аромат лісової землі. Листя має повністю розкластись, маса повинна стати пухкою, рихлою та однорідною. Такий компост злегка вологий, м’який на дотик. Ще однією ознакою готовності є відсутність дощових хробаків.

ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТОВУЄМО

У листового перегною є особливість: він дещо підкислює ґрунт. Водночас чимало рослин потребують легкого підкислення. Навесні листяний компост стане чудовим добривом. Його додають в лунки та ями при посадці або вносять під перекопування. Завдяки йому земля добре утримує вологу.

Молодий компост можна використовувати як мульчу. Це дозволить не тільки підвищити родючість ґрунту, але й перешкоджатиме росту бур’янів.

Та головне – збираючи опале листя, ми його не спалюємо і не забруднюємо повітря шкідливими речовинами.

У МІШКАХ

Компост із листя можна приготувати у великих щільних поліетиленових мішках. У них роблять кілька невеликих отворів для доступу повітря. Листя зволожують і закладають у пакет майже доверху. Сюди ж можна додати харчові відходи чи інші компоненти, які зазвичай закладають у компост. Корисно внести трохи бадилля бобових, щоб підвищити рівень азоту в масі. Мішки щільно зав’язуть і періодично струшують.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.