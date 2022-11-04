Наші коліна, лікті та кульшові суглоби особливо чутливі до зміни погоди, надто ж коли хворі. Та й у холодну пору стаємо менш активними, носимо важкий одяг, змінюємо раціон харчування, відчуваючи потяг до жирного й солодкого. Але не допустити больового синдрому в суглобах цілком можливо.

НІ – ГІПОДИНАМІЇ

Найкраща профілактика – достатнє фізичне навантаження впродовж року. Прогулянки з палицями для скандинавської ходьби, ранкова суглобова гімнастика та активні домашні справи цілком спроможні уповільнити дегенеративні зміни. Це сприяє виробленню синовіальної рідини та повноцінній роботі м’язів суглобів.

ЇМ ПОТРІБНІ ВІТАМІНИ

Гуляймо за будь-якої погоди, а в сонячну – довше, ніж зазвичай. Адже це допоможе організму синтезувати вітамін D, необхідний для засвоєння кальцію, а відтак захистити кістки й суглоби від руйнації. Нестача сонячного світла негативно впливає на якість кісткової маси та здоров’я суглобів, особливо в жінок, які вступили в період менопаузи. Тому холодної пізньої осені, взимку додатковий прийом вітаміну D виправданий.

Крім того, нашим суглобам потрібні й вітаміни групи В, К, і, звичайно, колаген. Забезпечити їх повноцінним живленням цілком під силу рекомендованим лікарями комплексним препаратам для суглобів.

ТАК – ПОВНОЦІННОМУ ХАРЧУВАННЮ

Достатню кількість у меню клітковини, вітамінів і мікроелементів забезпечить рослинна їжа та злакові. М’ясо та нежирні сорти, а кілька разів на місяць – стейки жирної риби, доповнять картину грамотного суглобового харчування, забезпечать організм поліненасиченими жирними кислотами й білком. Останнім, до речі, щедро діляться з нами й кисломолочні продукти. Їх також необхідно мати в своєму щоденному раціоні. А от сіль, цукор, алкоголь та «швидкі» вуглеводи можуть зробити наші суглоби вразливими.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.