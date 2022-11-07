У листопаді зріжте з куща біля самої землі здерев’янілий однорічний пагін. Наріжте на живці приблизно по 20 см. Поставте в темний посуд із водою. Десь за місяць з’являться корінці.

Коли їх довжина досягне 3–4 см, живці слід висадити в землю. Для цього можна використовувати картонні коробки чи пластикові пляшки з обрізаною верхівкою. Не забудьте зробити дірочки в днищі, щоб уникнути застою води. На дно покладіть керамзит. Приготуйте суміш із землі та піску, перегною і тирси. Пролийте підготовлену землю для пересадки та висадіть живці, акуратно розправляючи коріння.

Поставте в тепле світле місце. Для утеплення можна використовувати пінопласт, щоб коріння молодих рослин завжди було в теплі. З середини лютого на живцях набухають бруньки, а на початок травня розпускається листя.