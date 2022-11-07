Багато хто закуповує у воєнний час рибні консерви, головна перевага яких у тому, що ситні та довго зберігаються. А ще консервована риба стане основою апетитних і поживних страв, якими можна нагодувати велику родину. Смачно та вигідно!

РИБНІ КОТЛЕТИ — СМАЧНО, БАГАТО Й НЕДОРОГО

Рибна консерва (в олії, 250 г); 600 г картоплі; 2 маленькі яйця; маленька цибулина; 2 столові ложки манної крупи; сіль і чорний мелений перець за смаком; олія; борошно чи панірувальні сухарі.

Для начинки: 2 варених яйця; 30 г твердого сиру; 30 г вершкового масла; чверть чайної ложки солі.

Картоплю відварити в підсоленій воді. Розім’яти, дати охолонути. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до рум’яності. Картоплю викласти в миску, додати цибулю, сіль, перець, яйця. Всипати манку. Консерву (без істочок і рідини) добре розім’яти виделкою. Додати до картоплі й добре перемішати.

Для начинки яйця порізати дрібними кубиками, сир середньо натерти, додати м’яке вершкове масло. Підсолити та перемішати. (Можна начинку не готувати, а зробити котлети без неї).

Набирати по столовій ложці фаршу, роблячи плескач вологими руками. На середину викладати трохи начинки. Защипуючи, сформувати котлети. Обкачати в борошні чи сухарях (виходить близько 12—14 шт.). Можна запекти або обсмажити. Форму для запікання змастити олією. Викласти котлети. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 10 хв., дістати, змастити яйцем і поставити в духовку ще на 10—15 хв., до зарум’янення. На сковороді смажити так, як і звичайні рибні — до зарум’янення.

ЗАЛИВНИЙ ПИРІГ ІЗ СИТНОЮ НАЧИНКОЮ

Заливне тісто: 500 мл кефіру; 300 г борошна; 3 яйця; 1 столова ложка цукру; 1 чайна ложка солі; 0,5 чайної ложки соди.

Начинка: рибна консерва (в олії, 250 г); 3 варені яйця; склянка вареного рису; середня цибулина; зелена цибуля (3 гілочки); 2 столові ложки олії; чверть чайної ложки солі; дрібка чорного меленого перцю.

Ріпчасту цибулю дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості, охолодити. Порізати кубиками яйця, подрібнити зелень. У риби відокремити кісточки, м’якоть розім’яти виделкою. З’єднати начинку в мисці: яйця, два види цибулі, рибу, рис. Посолити, поперчити за смаком, перемішати.

Духовку ввімкнути на 180 градусів. Усі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. З’єднати в мисці кефір, яйця, сіль, цукор, перемішати. Борошно змішати з содою, всипати в миску. Перемішати — за консистенцією тісто виходить, як на оладки. Форму (20х20 см) змастити олією чи викласти пергаментом. Вилити половину тіста. Викласти начинку. Розподілити другу частину тіста. Поставити в розігріту духовку. Готувати близько 1 год.

ЮШКА

На 2 л води: 1 банка скумбрії (в олії чи власному соку); 5—6 середніх картоплин; 1 велика морквина; 1 середня цибулина; невеликий пучечок петрушки (свіжої); олія (для смаження); 0,5 чайної ложки солі.

Моркву нарізати чвертькружальцями, цибулю — кубиками, картоплю — брусочками. Розігріти в сковороді олію. Викласти моркву та цибулю. Смажити на помірному вогні до зарум’янення. Картоплю покласти в киплячу воду, варити близько 7 хв. (до напівготовності).

Додати обсмажені овочі з олією, проварити разом ще 5 хв. Рибні консерви дістати з банки й видалити кісточки, щоб вийшли великі шматочки рибної м’якоті. Закласти в каструлю рибу з рідиною, перемішати. За потреби досолити. Варити рибний суп ще кілька хвилин.

Наприкінці додати подрібнену свіжу зелень, прокип’ятити ще хвилину, після чого вимкнути вогонь, накрити кришкою. Дати настоятися хоча б 5 хв.

Порада: за бажання можна додати плавлений сирок (на цю кількість інгредієнтів вистачить 1 шт.). Вийде дуже ніжно та ще смачніше.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.