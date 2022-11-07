Через війну зростає ризик поширення інфекційних хвороб. Захист від них дають лише щеплення, наголошують у МОЗ.

Спеціально готуватися до щеплення чи чекати оптимального часу для них не потрібно. Перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму), у тому числі ПЛР-тестів чи тестів на антитіла перед вакцинацією від COVID-19.

Аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

Не рекомендують щепити людину з температурою понад 38,5 градусів не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше. У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується.