Через війну зростає ризик поширення інфекційних хвороб. Захист від них дають лише щеплення, наголошують у МОЗ.
Спеціально готуватися до щеплення чи чекати оптимального часу для них не потрібно. Перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму), у тому числі ПЛР-тестів чи тестів на антитіла перед вакцинацією від COVID-19.
Аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.
Не рекомендують щепити людину з температурою понад 38,5 градусів не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше. У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується.
Захищають людину від COVID-19 не лише антитіла, а й клітинний імунітет, який неможливо визначати звичайним тестом на антитіла. Тому навіть тим, хто хворів на COVID-19, рекомендовано щепитися, але не раніше ніж через 28 днів після початку хвороби.
Також немає сенсу робити ПЛР-тест, адже він показовий у моменті, а людина, поки чекає тест, теж може захворіти.
Також перед вакцинацією немає потреби вимірювати артеріальний тиск.
Така практика діє і в інших країнах, де ніхто не призначає жодних додаткових обстежень чи аналізів перед вакцинацією.
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