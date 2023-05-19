Чому росіяни називають розв’язану ними війну в Україні «священною», хіба може бути «священним» породження зла? Яка позиція нашої Церкви щодо цього питання?

Іван. Тернопільщина.

Неабиякі вигадливість, підступність, лукавство й облуду виявляє наш ворог, не гребуючи нічим, навмисно змішуючи грішне з праведним, видаючи чорне за біле, аби виправдати те, чого виправдати не можна. От і війну з Україною вони називають «священною».

Але війна «священною» бути не може! Немає в Священному Писанні такого словосполучення. І в соціальній доктрині Православної Церкви немає такого поняття. Бо війна — це наслідок великого гріха, тож священною, освяченою бути ніяк не може. Освяченими речі стають через їх посвячення Богові, після звершення над ними Чину освячення, завдяки благословінню Божому та благодаттю Святого Духа. Як же можна освятити, благословити й отримати благодать Святого Духа на те, що несе страждання і смерть?!

У питанні війни та миру важливо називати речі своїми іменами: ненависть — ненавистю, несправедливість — несправедливістю, вбивство — вбивством… Війна — це найстрашніше зло, прояв братовбивчої ненависті.

І жодні трактування не виправдають руйнівної сутності війни, яка є ще й злочином проти людства.

Військо, як і зброя, не заборонені Біблією, але вони, за християнським вченням, існують для захисту, а не нападу. Церква Христова — проти насилля, але завжди — на захисті правди, миру і ближніх. На відміну від окупантів, наші воїни — захисники, які не зазіхають на чуже й не прийшли з мечем в чужу країну. Вони звершують подвиг самопожертви, підставляючи себе під удар заради інших, виявляючи найвищу міру любові. Ось у чому різниця між тими, хто «приніс меч», і тими, хто «захищається мечем». І тому ми благословляємо наших воїнів.

Ворог, який підступно вдерся на нашу землю, називає себе православними, але перетворив Церкву на «громадянську псевдорелігію», яка є чужою духу Євангелія та змісту святоотцівської православної віри.

Справжня віра завжди виявляється у справах, а справи, які чинять окупанти, промовисто свідчать про них, як про злочинців, убивць і нелюдів, що втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою.

Слова про «священну» війну з боку окупантів, агресорів і вбивць мирного народу — це слова антихриста, який свідомо зло називає добром, аби загубити якомога більше людських душ. Тож борімося проти неправди, заради миру, добра і справедливості, закликають у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.