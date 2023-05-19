Як відомо, з травня 2023 року Пенсійний фонд України призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували їх у попередньому опалювальному періоді.

Водночас житлова субсидія на наступний період буде призначена на підставі нової заяви та декларації домогосподарствам, до складу яких входять: внутрішньо переміщені особи; особи, які орендують житлове приміщення для проживання; особи, які зверталися за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, уточнюють у Пенсійному фонді.

Також звернутися за продовженням житлової субсидії потрібно, якщо не всі зареєстровані в домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації.

Житлові субсидії на наступний період буде призначено на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організацій-надавачів послуг, зокрема, про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами та розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком і комунальні послуги.

За відсутності необхідної інформації житлова субсидія на такі послуги не призначатиметься.