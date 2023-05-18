Соковитий, свіжий, хрумкий, пікантний, легкий салат зі звичайної молодої капусти. А секрет смаку — в оригінальній заправці. Це найулюбленіший салат моєї родини.
- Молода капустина (маленька головка)
- 4 білки від варених яєць
- 2 великі помідори
- 2 середні огірки
- зелена цибуля та петрушка
- 1 чайна ложка цукру
- дрібка солі
Заправка:
- 4 жовтки від варених яєць
- 2 столові ложки жирної сметани
- чверть чайної ложки сухого часнику
- 1 столова ложка гірчиці в зернах
- сіль
- чорний мелений перець
Капусту нашаткувати, всипати чайну ложку цукру та дрібку солі, перемішати. Огірки та білки нарізати соломкою. З помідорів видалити ложкою насіння (щоб не було зайвої рідини), нарізати часточками. Зелень посікти. Все викласти в миску.
Для заправки розтерти виделкою жовтки. Додати сметану, гірчицю, сіль, перець і часник — розтерти все разом. Викласти заправку в салат, перемішати. Одразу подавати до столу.
Євгенія ЖУРАВЕЛЬ.
м. Ковель.
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