Соковитий, свіжий, хрумкий, пікантний, легкий салат зі звичайної молодої капусти. А секрет смаку — в оригінальній заправці. Це найулюбленіший салат моєї родини.

Молода капустина (маленька головка)

4 білки від варених яєць

2 великі помідори

2 середні огірки

зелена цибуля та петрушка

1 чайна ложка цукру

дрібка солі

Заправка:

4 жовтки від варених яєць

2 столові ложки жирної сметани

чверть чайної ложки сухого часнику

1 столова ложка гірчиці в зернах

сіль

чорний мелений перець

Капусту нашаткувати, всипати чайну ложку цукру та дрібку солі, перемішати. Огірки та білки нарізати соломкою. З помідорів видалити ложкою насіння (щоб не було зайвої рідини), нарізати часточками. Зелень посікти. Все викласти в миску.

Для заправки розтерти виделкою жовтки. Додати сметану, гірчицю, сіль, перець і часник — розтерти все разом. Викласти заправку в салат, перемішати. Одразу подавати до столу.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ.

м. Ковель.