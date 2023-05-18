Ми бачимо, яку красиву й велику продають завезену суницю садову, а домашня виростає якась покручена, деформована. Чому так?

Тамара ТАТІЄВСЬКА.

Київська обл.

На те може бути кілька причин. Та головне — посадкам суниці садової (іноді її помилково називають полуницею) необхідний ретельний догляд. Адже у слабких кущиків просто не буде сил для формування хорошого врожаю.

Щоб отримати крупні, гарні, солодкі ягоди, важливе своєчасне видалення вусів, обрізування рослин, внесення добрив, полив та обробка від шкідників і хвороб.

Нестача вологи. Садова суниця — рослина вологолюбна. Це пов’язано з поверхневим розташуванням її кореневої системи та великою площею листя, через яке випаровується волога. Якщо її бракує в ґрунті під час цвітіння — ягоди зав’язуються погано, під час росту — дрібнішають. Якщо ж суниці не вистачатиме вологи й після плодоношення, це зменшить кількість закладання квіткових бруньок. Тож поливи важливі протягом усього періоду вегетації. Проводять їх по боронах або по всій площі з нормою витрати води 20 30 л/кв.м. Землю після кожного поливу розпушують, не забувають про мульчу.

Приморозки. Чи постраждала рослина від них, можна дізнатись ще на етапі цвітіння — потемніє центральна частина квітки. Для захисту посадок від весняних приморозків використовують укривний матеріал.

Борошниста роса. Через неї неможливе повноцінне запилення, тож ягоди формуються виродливі. Про появу хвороби сигналізуватиме покручене листя та борошнистий наліт на ньому. Листя набуває фіолетового відтінку, ягоди стають виродливі та дрібні.

Зарадять обробки фунгіцидами — Хорус (близько 32 грн за 3 г), Топсин-М (близько 20 грн за 10 г), Гарт (близько 50 грн за 30 г), Скор (близько 10 грн за 2 г), Ридоміл Голд (близько 50 грн за 25 г) та іншими. Обробляють у вказані терміни згідно з інструкцією!

Нестача бору. Вміст бору в ґрунті різко знижується при надмірному внесенні азотних добрив або вапна. На нестачу цього елемента можуть вказувати поздовжні борони на ягодах, що нагадують шрамики. А також скрученість і жовта облямівка на листі. Велика кількість квітів при цьому — пустоцвіти. В такому разі рослини необхідно підживити розчином борної кислоти: 3—5 г препарату спочатку розчиняють у 1 л гарячої води (70—80 градусів), добре перемішують і розводять у 9 л води. Підживлюють і після збору врожаю. Усього має бути не більше трьох підживлень за сезон. Рідину ллють під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Дозу борної кислоти не перевищують, бо це може згубно вплинути на насадження.

Погане запилення. Таке часто спостерігається за несприятливих погодних умов — при тривалих холодах та дощах, як-от цьогоріч. Для кращого запилення рекомендується висаджувати неподалік рослини медоноси.

ПІСЛЯ ПЛОДОНОШЕННЯ — ОСОБЛИВА УВАГА

Після збирання врожаю садова суниця вступає в період активного росту: утворюються та відростають нові корені, листя й вуса, закладаються квіткові та вегетативні бруньки. У рослин різко зростає потреба в поживних елементах.

Тому в цей період особливо важливі поливи та підживлення. Хороші результати дає підживлення розчином гноївки або пташиного посліду. Відро гноївки розбавляють водою в 3—5 разів, пташиного посліду — в 10—12 разів. Норма витрати — 10 л розчину на 3 погонні метри. Також це може бути повне мінеральне добриво (10—15 г аміачної селітри або сечовини, 25—35 г суперфосфату, 10—15 г калійної солі або хлористого калію на кв.м).

Вносять також нітрофоску — 20—25 г/кв.м. Добрива розкидають по ділянці й одразу загортають у вологий ґрунт, розпушуючи на глибину 5—8 см. Наприкінці літа підживлюють фосфорно-калійними добривами (2 —30 г суперфосфату та 10—15 г сульфату калію на кв.м).

А ще необхідно уникати посадки садової суниці на ділянках, де раніше росли помідори, картопля, соняшник. Хороші попередники — бобові, злаки, зелень.

При посадці важливо витримувати достатню відстань між кущиками. Посаджені надто близько боротимуться за місце, сонце та вологу. Максимальний термін вирощування на одному місці — 4 роки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.