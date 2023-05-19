Рецепт швидкого полуничного пирога з хрумкою присипкою. Тісто бісквітно-кексове, пишне, соковите та вершкове.

Тісто:

200 г борошна

4 яйця

200 г вершкового масла

1 чайна ложка розпушувача

40 г крохмалю

150 г цукру

дрібка ваніліну

дрібка солі

600 г полуниці

Пісочна крихта:

50 г цукру

100 г вершкового масла

150 г пшеничного борошна

Полуницю промити та просушити. Велику розрізати навпіл, дрібну залишити цілою. Для крихти змішати борошно, цукор і шматочки холодного масла. Перетерти швидко руками на крихту, щоб масло не почало танути. Поставити крихту в холодильник.

Усі інгредієнти для тіста мають бути кімнатної температури – тоді пиріг вийде пишним. М’яке масло збити міксером до пишності. Всипати цукор, ваніль, сіль, трохи збити. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного по 1 хв. Змішати окремо борошно, крохмаль і розпушувач. У два прийоми підмішати до масляної суміші.

Має вийти однорідне кремоподібне тісто. Форму для випічки (30х22 см) застелити пергаментом. Викласти тісто, на нього — полуницю зрізом догори, щільно одна до одної, вдавлюючи трохи в тісто. Присипати крихтою.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати близько 50—60 хв. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити без залишків сирого тіста. Час випікання та температура залежать від особливостей духовки.

Радуйте своїх рідних і близьких смачною випічкою!