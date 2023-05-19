Рецепт швидкого полуничного пирога з хрумкою присипкою. Тісто бісквітно-кексове, пишне, соковите та вершкове.
Тісто:
- 200 г борошна
- 4 яйця
- 200 г вершкового масла
- 1 чайна ложка розпушувача
- 40 г крохмалю
- 150 г цукру
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- 600 г полуниці
Пісочна крихта:
- 50 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 150 г пшеничного борошна
Полуницю промити та просушити. Велику розрізати навпіл, дрібну залишити цілою. Для крихти змішати борошно, цукор і шматочки холодного масла. Перетерти швидко руками на крихту, щоб масло не почало танути. Поставити крихту в холодильник.
Усі інгредієнти для тіста мають бути кімнатної температури – тоді пиріг вийде пишним. М’яке масло збити міксером до пишності. Всипати цукор, ваніль, сіль, трохи збити. По одному ввести яйця, збиваючи після кожного по 1 хв. Змішати окремо борошно, крохмаль і розпушувач. У два прийоми підмішати до масляної суміші.
Має вийти однорідне кремоподібне тісто. Форму для випічки (30х22 см) застелити пергаментом. Викласти тісто, на нього — полуницю зрізом догори, щільно одна до одної, вдавлюючи трохи в тісто. Присипати крихтою.
Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати близько 50—60 хв. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити без залишків сирого тіста. Час випікання та температура залежать від особливостей духовки.
Радуйте своїх рідних і близьких смачною випічкою!
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