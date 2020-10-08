До редакції «Порадниці» нерідко надходять скарги на плісняву в будинках. Осінь уже на порозі, а сирість — її вічна супутниця, отож ця проблема знову стає актуальною. Окреме питання: чому пліснявіють укоси металопластикових вікон. Цьому зарадити можна, але передусім треба усунути причину, через яку виникає пліснява.

Зазвичай причиною появи грибка є висока вологість (понад 60 відсотків) та герметичність приміщення. Таке може бути, якщо пластикові вікна встановлені з порушенням технологій. Але не поспішайте сварити майстрів. Адже в будь-якому разі такі вікна вентилюються значно гірше, ніж дерев’яні. Конденсат збирається по кутках рам, поширюється по укосу. Причиною утворення плісняви може бути також неякісна теплоізоляція будинку, через що утворюються теплові мости, що провокують конденсацію вологи.

Вживати заходи слід негайно, адже грибок, окрім того, що руйнує будинок, вкрай небезпечний для здоров’я.

Приділяйте вікнам особливу увагу. Конденсат, що на них утворюється, слід регулярно витирати. Можливо, потрібно відрегулювати фурнітуру на рамах. Усі щілини слід рясно задути піною, проблемні місця промазати герметиком. Для боротьби з грибком можна скористатись спеціальними хімічними препаратами.

НАРОДНІ ЗАСОБИ



Допомагають засоби, що містять хлор, наприклад, звичайна хлорка, розведена у пропорції 1:5. Зарадить також оцет із борною кислотою (на 1 л води 200 мл 70-відсоткового оцту та 200 мл борної кислоти) та 3-відсотковий розчин перекису водню. Ефективним є також мідний купорос. Можна в 1 л води розчинити по 100 г «Білизни» та мідного купоросу й обробити уражені поверхні. Працюють у засобах індивідуального захисту. Наша читачка з Сумщини Лілія Комар пропонує обробляти місця, уражені грибком, аптечним препаратом — фурациліном, який розчиняє у воді (на склянку води 5-10 таблеток).

Плісняву з важкодоступних місць видаляють жорсткою щіткою. Особливу увагу приділяйте ущільнювачам і за потреби їх міняйте. Також важливо розуміти, що велике значення має якість вікон, адже нерідко при їх виборі ми керуємося найперше ціною. Однак передусім важливо переконатись у якості профілю та фурнітури.

Якщо плями плісняви розповсюдились на пластикові панелі на укосах, їх потрібно зняти й ретельно помити стіни під ними. Бажано утеплити укоси кількома шарами монтажної піни. Коли повністю висохне, канцелярським ножем зрізають залишки. Щілини, що залишились, заливають герметиком. Після цього укоси знову зашивають пластиком. Якщо плями розповсюдились на гіпсокартонні укоси — цей матеріал доведеться повністю замінити, бо пліснява в’їдається в нього дуже глибоко. Те саме стосується штукатурки.

А ТАКОЖ НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Не зайве також утеплити укоси ззовні. При монтажі могли залишитись місточки холоду, що спричиняють конденсат і плісняву. Якщо через них всередину потрапляє волога — закрийте ці щілини.

Аби не допустити появи плісняви в майбутньому, слід регулярно провітрювати будинок у будь-яку пору року. В приміщенні має бути хороша вентиляція, особливо в місцях із підвищеною вологістю — кухні та ванні. На кухні бажано встановити витяжку для видалення пари під час приготування їжі. Якщо у ванні немає вентиляції, щоразу після купання треба залишати двері відчиненими. До речі, причиною появи плісняви можуть стати навіть важкі щільні штори, які погано пропускають повітря.

Якщо не усунути причини появи плісняви, будь-які методи боротьби матимуть лише короткостроковий ефект.

Василь ГЕРАСИМОВ.