Ох, як буває складно здивувати домашніх. Але не цього разу! Спробуємо абсолютно нову подачу такої звичної страви. Деруни з грибами, помідорами і шапочкою з сиру, запечені в духовці. Цю страву можна готувати з будь-якими грибами, але буде смачніше, якщо візьмете благородні — лісові.

ДЕРУНИ:

* 500 г картоплі

* невелика цибулина

* 1 яйце

* 2 столові ложки сметани

* неповна чайна ложка солі

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

* олія (для смаження)

ДОБАВКИ:

* 250 г печериць

* 100 г твердого сиру

* 3–4 середніх помідори

* сіль, чорний мелений перець (за смаком)

Картоплю з цибулею натерти на найдрібнішій тертушці, щоб вийшла однорідна кашка. Зайву рідину віджати. Додати яйце, сметану. Посолити, поперчити, добре перемішати. Завдяки додаванню цибулі деруни не потемнішають, залишаться світлими, а сметана надасть м’якості. На розігріту з олією сковороду викладати по 1,5 столової ложки картопляної маси. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки. Викласти на паперовий рушник — так позбудетеся зайвої олії й страва не буде такою жирною. Гриби нарізати пластинками, обсмажити на злегка змащеній олією сковороді до випаровування вологи, трохи посолити, поперчити. Викласти на деко деруни. На кожен укласти шар грибів. Зверху — нарізані кружальцями помідори. Притрусити тертим сиром. Запікати 4–5 хв. в розігрітій до 200 градусів духовці, доки не розплавиться сир.

Деруни чи драники? Яка різниця, якщо смачно!

В Україні прижилися обидві назви. Цю картопляну страву, нехитру, але незрівнянну у своїй простоті, люблять і українці, і білоруси. Рум’яні, з золотистою засмаженою скоринкою деруни — страва української кухні, а драники — білоруської. Готують господині кожна за своїм улюбленим перевіреним рецептом, але набір продуктів однаковий, та й сходяться в одному — в справжні деруни або драники борошно не додають!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.