Осінь – сприятлива пора для посадки ожини. Під цю культуру відводять сонячну ділянку, обов’язково захищену від вітру. Вона краще родить на добре дренованих супіщаних або суглинистих. Погано почувається на перезволожених. Глибина залягання ґрунтових вод має бути не менше 1 м. Лунки викопують розміром 0,5х0,5 м, відстань між рослинами залишають 1,5 м, між рядами – 2,5 м. Кожну лунку перед посадкою слід збагатити сумішшю з 5 кг перегною, 40 г суперфосфату та 20 г калійної солі, яку ретельно змішують з ґрунтом. Пам’ятайте, що ожина є досить агресивною культурою і швидко розповзеться по всій ділянці, якщо її не обмежувати. Можна з цією метою закопати у міжряддях листи шиферу або старого покрівельного заліза, заглибивши їх на 40–50 см.