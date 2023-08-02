Втомилися після нелегкої праці на дачних сотках? Випийте склянку холодного бананового какао: такий напій допоможе відновити сили та збадьоритися краще за будь-які «енергетики». На смак какао — як шоколадне морозиво, що підтануло.

На 1 порцію:

1 середній дуже стиглий банан

180 мл молока

1 чайна ложка какао

1 чайна ложка цукру (за бажання)

0,5 чайної ложки ванільного цукру

Банан нарізати тоненькими шматочками, заморозити. У чашці змішати цукор, ваніль і какао. Молоко довести до кипіння. Розвести невеликою кількістю молока сухі інгредієнти, розмішати до однорідності — таким чином в напої не буде грудочок. Вилити шоколадну масу до молока, довести до кипіння, зняти з вогню. Дати охолонути до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник. З’єднати какао та банан, збити блендером на піну.

Порада: що більш стиглим і м’яким буде банан, то солодшим вийде коктейль. Тож цукор можна й не додавати, какао і так буде солодким.