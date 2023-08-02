Спосіб 1. У дупло або спеціально зроблені отвори вносять велику кількість натрієвої або калійної селітри, після чого пень накривають плівкою. Через пів року підпалюють. Вогонь та хімічна реакція знищують навіть підземну частину старої рослини.

Зверніть увагу! Цей спосіб не можна використовувати на торф’яних ґрунтах, оскільки вони легко спалахують і їх непросто гасити.

Спосіб 2. Аміачну селітру або сечовину використовують як у попередньому способі. Однак потреба в підпалі відпадає сама собою. За кілька років після проведення процедури від пня не залишається й сліду.