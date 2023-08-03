Якщо я працювала на підприємстві зі шкідливими умовами, на які пільги при нарахуванні пенсії можу розраховувати?

Ольга КИРИЛЕНКО.

Так, наявність стажу роботи в шкідливих умовах тривалістю 10 років і страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 (Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) після досягнення 55-річного віку, інформує ПФУ.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їхні правонаступники (п.20 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12.08.93 №637).

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена зокрема тим, що в трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих і важких умовах праці.