Якщо ви попри всі вагання — святкувати чи ні зимові свята, ставити живу чи штучну ялинку, все ж вирішили прикрасити оселю свіжозрубаним деревцем, згодяться такі поради.

РЕЦЕПТИ

1. Дієвий рецепт продовження життя лісової красуні — поставити її в ємність із розчином, який складається з води, цукру (5 відсотків) та антибіотика. Після установки в розчин ялинки у воду необхідно додати побільше гліцерину.

2. Найвідоміший варіант — це ємність із вологим піском. При першому поливі додайте у воду 2 потовчені таблетки аспірину й 3 ч.л. цукру. Через тиждень внесення розчину повторіть.

3. Інший рецепт: дрібка солі, ложка цукру й таблетка аспірину (на відро води). Важливо! Просто цукор у воду додавати не можна: він спричиняє її протухання. Якщо додаєте цукор, то обов’язково кладіть аспірин (ацетилсаліцилову кислоту).

4. У воду можна додати стимулятори — Епін або Циркон, розрахувавши кількість крапель за інструкцією (можна взяти в 2—3 рази більшу за рекомендовану).

5. У воду можна додати спеціальний препарат для продовження життя зрізаних квітів, наприклад, Chrysal та інші. На ялинку вистачить двох пакетів на тиждень.

Ялинка простоїть довше, якщо дотримуватиметеся таких порад: