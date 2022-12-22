Якщо ви попри всі вагання — святкувати чи ні зимові свята, ставити живу чи штучну ялинку, все ж вирішили прикрасити оселю свіжозрубаним деревцем, згодяться такі поради.
РЕЦЕПТИ
1. Дієвий рецепт продовження життя лісової красуні — поставити її в ємність із розчином, який складається з води, цукру (5 відсотків) та антибіотика. Після установки в розчин ялинки у воду необхідно додати побільше гліцерину.
2. Найвідоміший варіант — це ємність із вологим піском. При першому поливі додайте у воду 2 потовчені таблетки аспірину й 3 ч.л. цукру. Через тиждень внесення розчину повторіть.
3. Інший рецепт: дрібка солі, ложка цукру й таблетка аспірину (на відро води). Важливо! Просто цукор у воду додавати не можна: він спричиняє її протухання. Якщо додаєте цукор, то обов’язково кладіть аспірин (ацетилсаліцилову кислоту).
4. У воду можна додати стимулятори — Епін або Циркон, розрахувавши кількість крапель за інструкцією (можна взяти в 2—3 рази більшу за рекомендовану).
5. У воду можна додати спеціальний препарат для продовження життя зрізаних квітів, наприклад, Chrysal та інші. На ялинку вистачить двох пакетів на тиждень.
Ялинка простоїть довше, якщо дотримуватиметеся таких порад:
- Перш ніж поставити деревце у воду, почистіть стовбур і під водою (як зазвичай роблять із квітами, але тут доведеться використовувати таз, відро або цілу ванну) зробіть свіжий зріз. Це бажано зробити в будь якому разі — із застосуванням спеціальних розчинів і без них.
- Поставте її подалі від батарей.
- Обприскуйте гілки раз на день. Це дуже дієвий засіб. Корисно поставити поруч зволожувач повітря.
- Якщо хочете зробити для будинку композицію зі свіжих гілок ялини, сосни або ялиці, то використовуйте флористичну губку або гідрогель. Збираючи композицію у вазі, спочатку насипте туди гідрогель, налийте води, а потім поставте гілки та прикрасьте. У такому розчині вони менше обсипатимуться й довше простоять.
- Насамперед ялинка повинна бути свіжою, а не напівсухою. Треба спиляти кінчик стовбура й обварити окропом, щоб смола не застигала. Потім поставити у велику ємність із водою й щодня підливати нову. У перші 3 дні «випиватиме» літрів по 5, потім менше. До березня можуть з’явитися нові паростки.
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