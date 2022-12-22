Почервоніння шкіри відбувається через посилення кровотоку та розширення судин. Воно може бути раптовим, швидко зникати або навпаки — довго тривати й супроводжуватися відчуттям пашіння, чутливістю або печінням, проявлятися на лиці, шиї, в ділянці декольте. Причин такого почервоніння шкіри обличчя багато, адже це лише симптом. Розберемо найчастіші.

1. Норма. Різке «спалахування» шкіри може бути нормальною її реакцією на стрес, тривогу, сором і злість. Тому не поспішайте приписувати собі важкі та рідкісні хвороби.

2. Менопауза. Внаслідок зменшення кількості гормонів у крові шкіра може періодично червоніти. Подібне з’являється майже в половини жінок у менопаузі й може тривати роками.

3. Розацеа. Хронічна хвороба шкіри обличчя, для якої реактивність і чутливість є дуже характерними. Також може проявлятись постійно розширеними судинами, прищиками, запаленням шкіри, гнійничками. Причина появи невідома, проте генетика відіграє велику роль. Протікає захворювання хронічно.

4. Ендокринні хвороби. Надмірна робота щитоподібної залози — гіпертиреоїдизм. Також проявлятиметься пришвидшеним серцебиттям і підвищеним артеріальним тиском, тремтінням рук, нервозністю, діареєю, втратою ваги. Синдром Кушинга — це хвороба, яка супроводжується надмірним виділенням гормону стресу — кортизолу. Крім почервоніня шкіри, ще може бути — надмірна вага, акне, м’язева слабкість, головні болі та підвищений тиск крові. Одного почервоніння шкіри обличчя замало, щоб таке запідозрити, мають бути й інші характерні симптоми.

5. Неврологічні проблеми. Кластерні мігрені дуже часто спричиняють почервоніння шкіри. Супроводжуються сильним окресленим болем голови, переважно вночі, інколи багато разів на добу. Інші причини — пухлини в мозку, хвороба Паркінсона тощо.

6. Забагато вітаміну. Зокрема, йдеться про ніацин (вітамін В3).

7. Деякі ліки. Можуть провокувати почервоніння шкіри обличчя — глюкокортикостероїди, Рифампін, силденафіл цитрат (Віагра), вазодилататори, деякі антибіотики, морфін, Циклоспорин тощо.

8. Гостра їжа. Спеції з родини Капсікум мають у складі речовини, що спричиняють почервоніння шкіри (різні види перців, чилі). Також деякі добавки до їжі — нітрати (в копчених стравах, шинці тощо).

9. Фізична активність та саме жування. Це веде до посилення кровотоку, а відтак — почервоніння.

10. Інше. Алкоголь (власне сульфіти у цих напоях), гаряча їжа та напої, перегрівання, гарячка, мороз і вітер, деякі компоненти косметики та контактна алергія.

11. Рідкісні хвороби. Карциноїдний синдром, феохромоцитома, мастоцитоз.

У більшості випадків причина є очевидною та банальною, зрідка — є симптомом якоїсь хвороби. Не слід панікувати та здавати відразу аналізи «на всі гроші». Зазвичай лікар, перш за все, огляне вашу шкіру, щоб окреслити проблему, детально вас розпитає. Як бачите, багато причин можна виявити тільки зі слів пацієнта, і за потреби призначити обстеження, якщо будуть інші «червоні прапорці».

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог науково-медичного центру Святої Параскеви (м. Львів).