Цього року ПЦУ офіційним рішенням Синоду дозволила парафіям обрати день звершення різдвяного богослужіння — 25 грудня чи 7 січня. Якщо ви не визначилися з цим, пропонуємо до уваги виклад публічних відповідей на цю тему священника ПЦУ, ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості о.Георгія КОВАЛЕНКА.

Чому Різдво Спасителя в світі досі відзначають у два різні дні? Календарі створюють люди, каже о.Георгій. Юліанський, запроваджений імператором Юлієм, — календар Римської імперії. Він сонячний, прив’язаний до дня зимового рівнодення, і дата Різдва з’являється в ньому не відразу. Є дослідження, що приблизно саме в цей період народився Христос, але зважаймо, що тогочасна Юдея жила за місячним календарем. Саме тому в нас зміщується святкування Великодня, яке також прив’язане до місячного календаря.

Коли через віки науковці зрозуміли, що юліанський календар неточний, Римо-католицька церква, яка опікувалася наукою й тісно взаємодіяла насамперед із державами Європи, прийняла рішення про запроваждення більш точного григоріанського календаря. Православні тоді провели велике зібрання аж на початку ХХ ст. (але без участі охопленої революціями російської імперії, у складі якої перебувала Україна). Тож коли в середині 1920-х більшість православних країн вирішили перейти на новоюліанський календар, на радянських теренах таких змін не відбулося. Тому тема календаря — це ще й одна з тем духовного визволення українців.

Прийдешнє святкування стане показовим, вважає Георгій Коваленко, адже священники побачать волевиявлення парафіян і визначаться щодо необхідності зміни церковного календаря.

Аби зберегти єдність суспільства, рішення щодо переходу на новоюліанський календар було б добре приймати не окремою Церквою, а всією релігійною спільнотою. І в ідеалі — спробувати визначитися до 1 вересня, початку церковного Нового року, аби розпочати його вже за новим для нас новоюліанським календарем.

У Малій Софії, де править служби о.Георгій, цьогоріч різдвяні служби відбуватимуться двічі. Тож тим, хто захоче прийти на різдвяне богослужіння 25 грудня, може стати в пригоді цей анонс. Сам же він пропонує українцям відзначати святки з 25 грудня до 7 січня. У Відкритому православному університеті от уже понад 5 років 25 грудня — особливий різдвяний день: просвітницький. Наповнивши різдвяним сенсом, просвітницькими подіями, колядками обидва ці дні й період між ними, парафіяни починають налаштовуватися на Різдво разом із усім світом, навчаються поєднувати сучасне з традиційним і створювати нові традиції, вважає о.Георгій. Таке перенесення святок дасть можливість відчувати свято всі ці 13 днів. Та й Новий рік, до речі, рахують від Різдва Христового!

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.