По всій Україні починають діяти «Пункти незламності», що функціонують як місця тимчасового перебування. Там є інтернет, світло, тепло, вода. Аби полегшити пошук таких пунктів, запустили спеціальний чат-бот у Телеграмі — @nezlamnistbot, за допомогою якого можна отримати інформацію про їх роботу, адреси та послуги, які там можна отримати.

Важливо! Адреси «Пунктів незламності» в населених пунктах, які розташовані поруч із лінією бойових дій (до 40 км), — це Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області, а також по всій території Донецької та Херсонської областей, не розголошуються з міркувань безпеки.

Інформацію про їх розташування в цих регіонах можна дізнатися в органах місцевої влади. Інформація у боті щоденно оновлюється.

На випадок відсутності зв’язку рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.